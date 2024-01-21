Водитель положил свой внедорожник на крышу под Петрозаводском

В понедельник, 22 числа, на Пиньгубском шоссе произошло ДТП с отечественной легковушкой.

Как сообщили в соцсети спасатели петрозаводского района Соломенное, 22 января на Пиньгубском шоссе в Прионежье на крышу опрокинулся внедорожник «Нива».



Огнеборцы осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор и обеспечили бесперебойный проезд по автодороге.



Жертв, травмированных нет.







