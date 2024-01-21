Водитель положил свой внедорожник на крышу под Петрозаводском

В понедельник, 22 числа, на Пиньгубском шоссе произошло ДТП с отечественной легковушкой.
Как сообщили в соцсети спасатели петрозаводского района Соломенное, 22 января на Пиньгубском шоссе в Прионежье на крышу опрокинулся внедорожник «Нива».
Огнеборцы осмотрели место ДТП, отключили аккумулятор и обеспечили бесперебойный проезд по автодороге.
Жертв, травмированных нет.
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