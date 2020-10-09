Водитель получил травмы, улетев в кювет на трассе под Петрозаводском

ДТП произошло на трассе Кола в Пряжинком районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу в 14:20 на 390.7 км трассы Кола 51-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21103", двигаясь в сторону Петрозаводска не учел скорость движения и при прохождении левого поворота не справился с управлением. Он съехал с дороги в правый придорожный кювет.

В ДТП пострадал сам водитель. С травмами мужчина был госпитализирован в БСМП.

Ранее водитель внедорожника оказался в кювете у дачного поселка под Петрозаводском.