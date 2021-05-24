Водитель, попав в кишащее крокодилами болото, спасся на крыше своего внедорожника

Спасатели в австралийском регионе Северная территория вызволили водителя, который съехал с дороги в кишащее гребнистыми крокодилами болото и прятался от рептилий на крыше своего внедорожника.

Об этом Лента.ру написала со ссылкой на издание The Armidale Express.

В среду, 19 мая, водитель в 65 километрах к югу от города Дарвин потерял управление, когда пытался объехать кенгуру. Он вылетел с дороги и съехал в кишащее крокодилами болото. Чтобы спастись от рептилий, мужчина забрался на крышу внедорожника.

Полицейские обнаружили его около часа дня. Спасатели установили лестницу, чтобы мужчина мог выбраться по ней на сушу. В процессе спасения австралийца охраняли полицейские.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели медицинское обследование.