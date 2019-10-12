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Новости. Происшествия
11:30, 12 Октября 2019

Водитель после аварии скрылся с места ДТП в Карелии (видео)

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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в городе Кондопога на пересечении Октябрьского шоссе и проспекта Калинина, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По данным портала, 11 октября в 20.29 машины двигались по Октябрьскому шоссе в противоположных направлениях. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на проспект Калинина.

От столкновения легковые автомобили развернуло на проезжей части. Сразу после ДТП первый участник аварии уехал с места происшествия.

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