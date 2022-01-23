Водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Карелии

Жесткое ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на участке федеральной трассы «Сортавала».

Напомним, 23 января, в 15.53 спасатели Лахденпохского района привлекались для ликвидации аварии с участием двух грузовых автомобилей. Машины столкнулись в районе дома № 38 по Ленинградскому шоссе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 41-летний водитель автомобиля МАЗ при повороте направо выехал на полосу встречного движения главной дороги, где врезался в грузовик Mercedes-Benz с прицепом.

В результате ДТП пострадал водитель МАЗа, житель Сортавальского района.

Обстоятельства происшествия выяснятся.