890x80
Реклама
Эксперт назвал самую популярную среди россиян страну для вакцинного тура
Сегодня 00:10
Два автомобиля разбились на трассе на юге Карелии (ФОТО)
23.01.2022 16:18

Водитель пострадал в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:09, 24 Января 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Жесткое ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на участке федеральной трассы «Сортавала».

Напомним,  23 января, в 15.53 спасатели Лахденпохского района привлекались для ликвидации аварии с участием двух грузовых автомобилей. Машины столкнулись в районе дома № 38 по Ленинградскому шоссе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 41-летний водитель автомобиля МАЗ при повороте направо выехал на полосу встречного движения главной дороги, где врезался в грузовик Mercedes-Benz с прицепом.

В результате ДТП пострадал водитель МАЗа, житель Сортавальского района.

Обстоятельства происшествия выяснятся.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.01.2022, 07:15
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
21.01.2022, 15:45
Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
22.01.2022, 14:29
Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии
21.01.2022, 01:23
В Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном (СРОЧНО)
19.01.2022, 06:40
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

Аналитика

21.01.2022 15:27
Обществоведение
Свидетель своих дел «не считал» 9
На процессе в мировом суде Петрозаводска об оскорблении следователя ФСБ выступил бдительный гражданин из Москвы.
«Курган» для всех и каждого: какая судьба ждет любимое место спорта и отдыха жителей Петрозаводска 27
21.01.2022 15:26
Что люк открытый нам готовит
21.01.2022 10:05
Клиники на Чайкиной: что делать, когда болят суставы
21.01.2022 09:02
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января 1
20.01.2022 10:47
Вся аналитика

Чтиво

21.01.2022 10:12
Личное мнение
Во славу Отечества? 15
Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса главы Карелии «Во славу Отечества» и его итогам, считает представитель Союза российских писателей Надежда Васильева.
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 7
20.01.2022 09:13
Сохранить Курган для всех горожан 32
18.01.2022 14:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»