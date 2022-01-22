Два грузовика столкнулись в городе на юге Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Лахденпохье произошло ДТП с участием грузовых машин.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 23 января, в 15.53 спасатели Лахденпохского района привлекались для ликвидации аварии с участием двух грузовых автомобилей. Машины столкнулись в районе дома № 38 по Ленинградскому шоссе.

Фото и видео аварии появилось в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!». В комментариях упоминается, что один из пострадавших в аварии автомобилей — новый городской мусоровоз.

Ранее жесткое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.