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Два грузовика столкнулись в городе на юге Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:42, 23 Января 2022
фото: «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!»

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В Лахденпохье произошло ДТП с участием грузовых машин.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 23 января, в 15.53 спасатели Лахденпохского района привлекались для ликвидации аварии с участием двух грузовых автомобилей. Машины столкнулись в районе дома № 38 по Ленинградскому шоссе.

Фото и видео аварии появилось в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!». В комментариях упоминается, что один из пострадавших в аварии автомобилей — новый городской мусоровоз.

Ранее жесткое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.

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