Два автомобиля разбились на трассе на юге Карелии (ФОТО)

Жесткое столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 23 января, в 14.17 на пульт службы спасения пришло сообщение об аварии на 291 километре автодороги «Кола». Там столкнулись два автомобиля.

Последствия аварии устраняли сотрудники пожарной части Олонца.

В результате ДТП был травмирован один человек. Характер травм уточняется. Автомобили получили механические повреждения.

Ранее, 22 января, грузовик сбил 7-летнего ребенка на трассе «Кола» в Карелии.