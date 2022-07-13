Водитель пострадал в жестком ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с одним пострадавшим произошла на улице Кирова.
Столкновение двух автомобилей произошло сегодня, 22 июля, в 14.40 в районе дома № 15 по улице Кирова. Видео жесткого ДТП опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, один из участников аварии двигался по Кирова к проспекту Ленина, второй — на встречу от перекрестка. ДТП произошло, когда первый автомобиль поворачивал налево во дворы.
Как рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации в аварии пострадал один водитель. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
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