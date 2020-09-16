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Водитель самосвала из Карелии погиб в жуткой аварии на карьере

Новости. Происшествия
14:18, 17 Сентября 2020
фото: © СУ СК РФ по Мурманской области
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Следствием устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Кировске, сообщили в Следкоме Мурманской области.

Проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели водителя самосвала на территории одного из месторождений в Кировске.

Установлена личность погибшего – это 41-летний житель Карелии.

По данным следствия, 15 сентября самосвал, которым управлял мужчина, во время движения задним ходом съехал с отвала и опрокинулся, в результате чего водитель оказался зажат между конструкциями кабины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

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