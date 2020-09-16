Водитель самосвала из Карелии погиб в жуткой аварии на карьере

Следствием устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в Кировске, сообщили в Следкоме Мурманской области.

Проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели водителя самосвала на территории одного из месторождений в Кировске.

Установлена личность погибшего – это 41-летний житель Карелии.

По данным следствия, 15 сентября самосвал, которым управлял мужчина, во время движения задним ходом съехал с отвала и опрокинулся, в результате чего водитель оказался зажат между конструкциями кабины. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.