Водитель скрылся с места ДТП под Петрозаводском

В Прионежском районе водитель на неустановленном автомобиле столкнулся с другим авто и скрылся с места аварии, сообщили в ГИБДД Карелии.

Под петрозаводском 13 ноября в 13:30 водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь со стороны города, при выполнении обгона попутного автомобиля УАЗ совершил с ним столкновение. УАЗ съехал в кювет.

В результате ДТП 45-летний водитель автомобиля УАЗ получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Проводятся розыскные мероприятия, личность водителя устанавливается.