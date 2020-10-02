Водитель снес светофор на железнодорожном переезде в Петрозаводске (ФОТО)

На железнодорожном переезде в Сулажгоре легковой автомобиль сбил светофор.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием легкового автомобиля произошла накануне около 16 часов на улице Новосулажгорская, у дома №1, на Сулажгорском железнодорожном переезде.

Легковой автомобиль двигался по улице Новосулажгорская в сторону центра.

По одной из версий, водитель отвлекся от управления, после чего автомобиль выехал за пределы дорожного полотна и наехал на железнодорожный светофор, сбив его. К счастью, обошлось без жертв.

Транспортное средство и светофор получили механические повреждения.

Как сообщалось ранее, плановые ремонтные работы проведены на железнодорожных переездах в Карелии.