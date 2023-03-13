Водителей столицы Карелии предупредили об опасности из-за резкого потепления

В Госавтоинспекции Петрозаводска призвали водителей быть предельно внимательными на дороге.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, по прогнозам синоптиков в ближайшие сутки ожидается значительное повышение температуры воздуха, что приведет к обильному таянию снега и изменению дорожной обстановки.
В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, выбирая скорость с учетом погодных условий.
В автоинспекции напомнили, что скорость автомобиля должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением.
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