Водителей столицы Карелии предупредили об опасности из-за резкого потепления

В Госавтоинспекции Петрозаводска призвали водителей быть предельно внимательными на дороге.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, по прогнозам синоптиков в ближайшие сутки ожидается значительное повышение температуры воздуха, что приведет к обильному таянию снега и изменению дорожной обстановки.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дороге, выбирая скорость с учетом погодных условий.

В автоинспекции напомнили, что скорость автомобиля должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением.