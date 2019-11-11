Водитель тягача напился после ДТП в Карелии

ДТП произошло 10 ноября в Кондопожском районе на 469 км "Колы", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 5.30 51-летний водитель автомобиля Skoda (житель Новгородской области) совершил наезд на полуприцеп SW-240 GRKR тягача МАN, водитель которого перекрыл проезжую часть из-за съезда в кювет.



Водитель тягача не выставил знак аварийной остановки, после ДТП употреблял алкогольные напитки.



В результате происшествия пострадала 51-летняя пассажирка Skoda. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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