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Водитель улетел в кювет и оказался в сугробе на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:42, 29 Января 2021
фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" / ВК
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На трассе между Кемью и Калевалой автомобилист вылетел в кювет.

Авария произошла ранним утром 29 января. Пострадавших в ДТП нет. Об этом сообщает паблик местного отделения спасателей.

"29 января в 5.36 спасатели Кемского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге "Кемь-Калевала" (100 км.).  Съезд автомобиля в кювет. Пострадавших нет", - говорится в посте сообщества ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".

В ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды и предлагают неопытным водителям временно отказаться от поездок на своем транспорте.

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Комментарии

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кир
2021-01-29 13:50:03
А мне летать охота.©
бюджет
2021-01-29 14:08:45
кир, кир, советую, посмотри дальнобой по США. Какие дороги, какая еда, какой сервис......Может поймешь, что это НЕ дорога, а направление.
Изя
2021-01-29 14:08:42
Не дают комментировать про тебя , а почему не знаешь ???))
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