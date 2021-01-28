Водитель улетел в кювет и оказался в сугробе на севере Карелии (ФОТО)

На трассе между Кемью и Калевалой автомобилист вылетел в кювет.
Авария произошла ранним утром 29 января. Пострадавших в ДТП нет. Об этом сообщает паблик местного отделения спасателей.
"29 января в 5.36 спасатели Кемского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге "Кемь-Калевала" (100 км.). Съезд автомобиля в кювет. Пострадавших нет", - говорится в посте сообщества ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".
В ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды и предлагают неопытным водителям временно отказаться от поездок на своем транспорте.
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