Водитель улетел в кювет и оказался в сугробе на севере Карелии (ФОТО)

На трассе между Кемью и Калевалой автомобилист вылетел в кювет.

Авария произошла ранним утром 29 января. Пострадавших в ДТП нет. Об этом сообщает паблик местного отделения спасателей.

"29 января в 5.36 спасатели Кемского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге "Кемь-Калевала" (100 км.). Съезд автомобиля в кювет. Пострадавших нет", - говорится в посте сообщества ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".

В ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды и предлагают неопытным водителям временно отказаться от поездок на своем транспорте.