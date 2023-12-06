Водитель уронил свой фургон в глубокий кювет на трассе в Карелии

ДТП случилось в Кемском районе утром 8 числа.
В пятницу, в 08.04, спасатели Кемского района выезжали на место ДТП на втором километре автодороги Кемь — Лонка — Калевала.
Водитель фургона оказался в кювете, где машина опрокинулась набок.
Пострадавших нет, рассказали в паблике местных пожарных.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что иномарка отправила в больницу подростка на самой окраине Петрозаводска.
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