Водитель уронил свой фургон в глубокий кювет на трассе в Карелии

ДТП случилось в Кемском районе утром 8 числа.

В пятницу, в 08.04, спасатели Кемского района выезжали на место ДТП на втором километре автодороги Кемь — Лонка — Калевала.



Водитель фургона оказался в кювете, где машина опрокинулась набок.



Пострадавших нет, рассказали в паблике местных пожарных.











Напомним, ранее мы сообщали о том, что иномарка отправила в больницу подростка на самой окраине Петрозаводска.