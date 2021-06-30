Реклама
Прислать новость
Готовится очередная реформа пенсионной системы - деньги будут принадлежать гражданам 7
30.06.2021 16:04
Стало известно, что построят на месте развалин рядом с популярным местом отдыха в Петрозаводске 11
30.06.2021 14:32
Старое здание в центре Петрозаводска снесут – узнали, что там будет 10
30.06.2021 13:51
В Карелии создан новый туристический маршрут для туристов, прибывающих на Соловки 1
30.06.2021 18:20

Водитель устроил групповое ДТП на трассе на севере в Карелии

Новости. Происшествия
09:47, 01 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Житель Иваново получил травмы в массовом ДТП на трассе «Кола» в Сегежском районе.

По сообщению Госавтосипекции Карелии, в минувшую среду, 30 июня, в 17:25 на 723 км + 31 м федеральной автодороги «Кола» в Сегежском районе 38-летний водитель автомобиля Ford Focus, обгоняя грузовик Daf с полуприцепом, столкнулся на встречке с автомобилем Renault. От удара Renault отбросило на полуприцеп Krone.

В результате ДТП 41-летний водитель Renault, житель Иваново, получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
Борьба с ковидом. Элиссан Шандалович о видах вакцин в России и о том, станет ли вакцинация обязательной
18.06.2021 15:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»