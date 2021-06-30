Водитель устроил групповое ДТП на трассе на севере в Карелии

Житель Иваново получил травмы в массовом ДТП на трассе «Кола» в Сегежском районе.

По сообщению Госавтосипекции Карелии, в минувшую среду, 30 июня, в 17:25 на 723 км + 31 м федеральной автодороги «Кола» в Сегежском районе 38-летний водитель автомобиля Ford Focus, обгоняя грузовик Daf с полуприцепом, столкнулся на встречке с автомобилем Renault. От удара Renault отбросило на полуприцеп Krone.

В результате ДТП 41-летний водитель Renault, житель Иваново, получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, иномарка насмерть сбила пешехода на трассе в Карелии.