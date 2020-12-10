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Водитель устроила ДТП, выехав на "встречку" на трассе в Карелии

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10:36, 11 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В Прионежском районе 23-летняя девушка не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе движения.

По данным ГИБДД Карелии, ДТП произошло 10 декабря в 08:05 на 434 км + 995 м федеральной автодороги "Кола". 23-летняя девушка, водитель автомобиля Mazda, не справилась с управлением, допустила разворот машины с выездом на встречную полосу движения. Там ее автомобиль столкнулся с встречным авто Hyundai.

В результате ДТП молодая водитель получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что ослепленная солнцем 71-летняя водитель на кроссовере въехала в грузовик в Петрозаводске.

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