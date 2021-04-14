Водитель в Карелии нечаянно сломал шею пьяному пассажиру

Водитель служебной машины, отбиваясь от агрессивного пассажира, не рассчитал силы и нанес тому тяжелую травму, сообщили в МВД Карелии.

Тяжкое преступление против личности раскрыли сотрудники уголовного розыска Прионежского района. Они установили подозреваемого — 37-летнего петрозаводчанина, который работает водителем.

Мужчина рассказал, что в тот день он на служебной машине отвозил сотрудников организации из Кондопоги домой, в Петрозаводск. Среди пассажиров был и потерпевший — 34-летний житель карельской столицы. Мужчина был пьян и вёл себя агрессивно. Он отвлекал шофёра от управления автомобилем, хватался руками за руль. Водитель испугался, что такие действия могут спровоцировать аварию, поэтому остановил автомобиль вблизи посёлка Мелиоративный Прионежского района и вывел пассажира на улицу.

По версии следствия, в этот момент потерпевший пустил в ход кулаки, а водитель ответил ему тем же и, не рассчитав силу, нанес травму. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника, что впоследствии было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.