Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд в Карелии оценил бросок банкой в лающую собаку в 100 тысяч рублей 4
14.04.2021 13:02
В Петрозаводске построят высотный дом «Онегин» с видом на озеро и панорамными окнами (ВИДЕО)
14.04.2021 15:47
Каратист из Карелии завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юниоров 2
14.04.2021 18:20
Медики не обнаружили нарушений здоровья у госпитализированного экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова 6
14.04.2021 15:21
Петрозаводск закрепил свое лидерство в России по отказу населения от наличных денег 1
14.04.2021 15:17
Жители нового микрорайона в Петрозаводске вынуждены в часы пик стоять в огромных пробках 11
Сегодня 06:40
Водитель в Карелии выпил и зарезал автомастера за якобы некачественный ремонт машины 2
14.04.2021 16:26

Водитель в Карелии нечаянно сломал шею пьяному пассажиру

Новости. Криминал
12:03, 15 Апреля 2021
фото: © solux-orto.ru
Загрузка...

Водитель служебной машины, отбиваясь от агрессивного пассажира, не рассчитал силы и нанес тому тяжелую травму, сообщили в МВД Карелии.

Тяжкое преступление против личности раскрыли сотрудники уголовного розыска Прионежского района. Они установили подозреваемого — 37-летнего петрозаводчанина, который работает водителем.

Мужчина рассказал, что в тот день он на служебной машине отвозил сотрудников организации из Кондопоги домой, в Петрозаводск. Среди пассажиров был и потерпевший — 34-летний житель карельской столицы. Мужчина был пьян и вёл себя агрессивно. Он отвлекал шофёра от управления автомобилем, хватался руками за руль. Водитель испугался, что такие действия могут спровоцировать аварию, поэтому остановил автомобиль вблизи посёлка Мелиоративный Прионежского района и вывел пассажира на улицу.

По версии следствия, в этот момент потерпевший пустил в ход кулаки, а водитель ответил ему тем же и, не рассчитав силу, нанес травму. Потерпевшему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него перелом шейного отдела позвоночника, что впоследствии было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

По статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

14.04.2021 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отметили свой профессиональный праздник 3
14.04.2021 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»