Водитель в Карелии неправильно выбрал дистанцию и врезался в машину, ехавшую впереди (ФОТО)

Нелепое ДТП произошло в Питкярантском районе Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

В Питкярантском районе на 147 километре автодороги «Олонец — Питкяранта — Леппясилта» 57-летний водитель автомобиля Renault Logan сзади врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль Ford Transit. Причиной аварии, по версии ГИБДД, стала неправильно выбранная водителем легковушки дистанция.

ДТП произошло 18 ноября в 18:50 вечера. В результате аварии пострадал водитель Renault, он был госпитализирован с травмами.

Напомним, сотрадники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя, который 18 ноября в 18.40 вечера в селе Ведлозеро сбил двух женщин и скрылся с места ДТП.