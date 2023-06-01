Водитель в Карелии опрокинул машину в кювет и скрылся (ФОТО)

Еще одно ДТП произошло в Пряжинском районе республики.
Ранним утром 3 июня спасатели привлекались к ликвидации последствий аварии на дороге Эссойла — Крошнозеро, возле деревни Корза. Об этом сообщили в паблике Отряда пожарной службы Пряжинского района.
Сигнал поступил в 6.28 утра. Автомобиль вылетел с дороги в кювет и опрокинулся набок. Водить с места аварии скрылся. Информации о погибших и травмированных нет.
Ранее также в Пряжинском районе авто вылетело в заснеженный лес и перевернулось, пострадали два человека.
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