Водитель в Карелии получил штраф за то, что смотрел на дорогу через тонированное стекло

В Олонецком районе оштрафован водитель ВАЗа, затонировавший лобовое стекло своего авто, сообщили в ГИБДД Карелии.
В ведомстве рассказали, что недавно в Медвежьегорске инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности водителей Mazda и Audi за передние тонированные стекла автомобилей.
А в субботу, 17 декабря, в Олонецком районе подобное правонарушение совершил водитель автомобиля ВАЗ. На передние боковые стекла были установлены предметы, ухудшающие обзор.
Так, по данным ГИБДД, за 11 месяцев в Карелии установлено более 1500 нарушителей требований Регламента о безопасности транспортных средств, из них почти половина в Петрозаводске. Основные нарушители - это мужчины от 20 до 29 лет.
В Госавтоинспекции напомнили, что согласно действующему Регламенту лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света.
За совершенное правонарушение водителям грозит административный штраф в размере 500 рублей.
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