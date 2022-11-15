Водитель в Карелии получил штраф за то, что смотрел на дорогу через тонированное стекло

В Олонецком районе оштрафован водитель ВАЗа, затонировавший лобовое стекло своего авто, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ведомстве рассказали, что недавно в Медвежьегорске инспекторы ДПС привлекли к административной ответственности водителей Mazda и Audi за передние тонированные стекла автомобилей.

А в субботу, 17 декабря, в Олонецком районе подобное правонарушение совершил водитель автомобиля ВАЗ. На передние боковые стекла были установлены предметы, ухудшающие обзор.

Так, по данным ГИБДД, за 11 месяцев в Карелии установлено более 1500 нарушителей требований Регламента о безопасности транспортных средств, из них почти половина в Петрозаводске. Основные нарушители - это мужчины от 20 до 29 лет.

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно действующему Регламенту лобовое и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света.

За совершенное правонарушение водителям грозит административный штраф в размере 500 рублей.