Водитель в Петрозаводске потерял реальные деньги из-за виртуальных шин

Интернет-мошенники оставили водителя из Петрозаводска без зимних шин и денег, сообщили в МВД Карелии.

Так, 36-летний житель карельской столицы обнаружил в популярной социальной сети, что комплект шин можно приобрести за 28 тысяч рублей. Пообщавшись уже в телефонном разговоре с продавцом, он перевёл эту сумму на неизвестный банковский счёт. Однако далее этапы сделки не сдвинулись. Шины не высланы, деньги никто не вернул.

Решается вопросы о возбуждении уголовного дела. Пострадавший признался, что не раз слышал, как действуют интернет-мошенники, однако на собственном примере не распознал обман.