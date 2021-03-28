Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО)

На улице Свердлова сошедший по весне асфальт обнажил находящуюся под ним каменную кладку.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" один из пользователей опубликовал фотографии из центра города, где в одной из многочисленных дорожных ям видна каменная кладка, похожая на булыжную мостовую.

"Может, уже и вправду заняться тем, что в центре, на тихих улицах без интенсивного движения, без автобусов и большегрузов, отковырять весь бесполезный асфальт и вернуть историческую мостовую, раз уж она сама просится наружу..." – комментирует фотографии их автор.

Сама дорожная яма с исторической мостовой расположена в центре города на улице Свердлова и прекрасно гармонирует с окружающей застройкой середины 20 века.