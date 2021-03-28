Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
"Халтурщики": депутат из Петрозаводска возмущена качеством масок от ковида 15
Сегодня 10:14
Ипотечные кредиты на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году
28.03.2021 20:40
Специалист разрушила главный миф о пользе молока 2
28.03.2021 19:40
В Оренбурге ищут солдата-срочника из Карелии, который 25 лет назад дезертировал из части 6
Сегодня 07:00
Еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:20
Левашовский бульвар в Петрозаводске оказался под угрозой вырубки из-за строительства дороги 36
Сегодня 06:40
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Новое
Сегодня 14:15

Водитель в Петрозаводске предложил снять бесполезный асфальт и стать ближе к истории (ФОТО)

Новости. Общество
15:23, 29 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"
Загрузка...

На улице Свердлова сошедший по весне асфальт обнажил находящуюся под ним каменную кладку.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" один из пользователей опубликовал фотографии из центра города, где в одной из многочисленных дорожных ям видна каменная кладка, похожая на булыжную мостовую.

"Может, уже и вправду заняться тем, что в центре, на тихих улицах без интенсивного движения, без автобусов и большегрузов, отковырять весь бесполезный асфальт и вернуть историческую мостовую, раз уж она сама просится наружу..." – комментирует фотографии их автор.

Сама дорожная яма с исторической мостовой расположена в центре города на улице Свердлова и прекрасно гармонирует с окружающей застройкой середины 20 века.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-29 15:30:27
Судя по фото там и газоны для водятлов тоже бесполезны и даже мешают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Сегодня 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 5
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 8
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»