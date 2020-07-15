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Водитель в Петрозаводске сбил пешехода, мешавшего ему проехать по тротуару (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:08, 16 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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На Кукковке водитель автомобиля "ВАЗ" сбил мужчину, который преградил ему путь на пешеходной дорожке.

Сегодня утром, 16 июля в 8.00, на улице Генерала Фролова водитель автомобиля "ВАЗ" пытался проехать по тротуару, но на его пути встал пешеход.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец инцидента опубликовал видео, на котором запечатлел, как мужчина вступил в конфликт с водителем.

Когда водитель, несмотря на замечания пешехода, все же предпринял попытку проехать по тротуару, мужчина лег на капот автомобиля нарушителя.

В результате через несколько метров мужчина упал под колеса нарушителю, не удержавшись на капоте. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места происшествия.

По информации ГИБДД Петрозаводска, сегодня в 8.05 в дежурную службу ГИБДД Петрозаводска поступило заявление о наезде на пешехода. Подробности ДТП выясняются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Rmj
2020-07-16 16:38:54
Тиктокеры, не иначе.
Лёля
2020-07-16 15:51:51
Да уж, что то не удивительно, "мочить в сортире" придётся нарушителя?
Горожанин
2020-07-16 15:51:16
А то, что автомобиль на тротуаре, - никого не волнует ...
Leopol'd
2020-07-16 15:34:35
Молодец! На лишение прав накатал.
Кирилл
2020-07-16 14:55:41
Страна непуганных идиотов
новый
2020-07-16 14:46:06
Да там целая банда орудовала ; один на капот прыгал, другой на видео снимал, а длинный в спортивных штанах на подхвате стоял. И куда водиле деваться было ? Ясен перец, что уехал. Ему еще надо заявление написать по поводу нападения неустановленной группы лиц в целях завладения автомобилем.
zanoza
2020-07-16 14:29:12
Я что-то не усмотрела никакого наезда, а только падение с капота. И чего этот пешеход решил на капоте прокатиться,тоже мне экстримал . Хотя ездить по тротуарам,это тоже неправильно!
новый
2020-07-16 13:46:19
Война за парковочное место, не более того. Старпер провоцировал, а евонный подельник снимал на телефон.
Неравнодушный
2020-07-16 13:34:17
Весьма неординарные буйство манёвров и накал страстей. Сейчас эксперты мне всё объяснят.
кир
2020-07-16 13:57:20
Неравнодушный, цивилизация неадекватов.
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