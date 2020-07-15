Водитель в Петрозаводске сбил пешехода, мешавшего ему проехать по тротуару (ВИДЕО)

На Кукковке водитель автомобиля "ВАЗ" сбил мужчину, который преградил ему путь на пешеходной дорожке.

Сегодня утром, 16 июля в 8.00, на улице Генерала Фролова водитель автомобиля "ВАЗ" пытался проехать по тротуару, но на его пути встал пешеход.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец инцидента опубликовал видео, на котором запечатлел, как мужчина вступил в конфликт с водителем.

Когда водитель, несмотря на замечания пешехода, все же предпринял попытку проехать по тротуару, мужчина лег на капот автомобиля нарушителя.

В результате через несколько метров мужчина упал под колеса нарушителю, не удержавшись на капоте. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места происшествия.

По информации ГИБДД Петрозаводска, сегодня в 8.05 в дежурную службу ГИБДД Петрозаводска поступило заявление о наезде на пешехода. Подробности ДТП выясняются.