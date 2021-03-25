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Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован после жесткого ДТП в районе Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:00, 26 Марта 2021
фото: "ЛахденпохьЯ - Навсегда!" / ВК
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В Лахденпохском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля.

Авария произошла в поселке Мийнала в Лахденпохском районе. Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Ford", допустил съезд с дороги.

Читатели паблика "Лахденпохья - Навсегда!" опубликовали снимки с места происшествия. На них виден серьезно поврежденный автомобиль, рядом с машиной находится деформированный столб.

В Госавтоинспекции заявили, что водитель был доставлен в Сортавальскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Костомукше перевернулся автомобиль.

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