Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован после жесткого ДТП в районе Карелии (ФОТО)

В Лахденпохском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель легкового автомобиля.

Авария произошла в поселке Мийнала в Лахденпохском районе. Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем "Ford", допустил съезд с дороги.

Читатели паблика "Лахденпохья - Навсегда!" опубликовали снимки с места происшествия. На них виден серьезно поврежденный автомобиль, рядом с машиной находится деформированный столб.

В Госавтоинспекции заявили, что водитель был доставлен в Сортавальскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Костомукше перевернулся автомобиль.