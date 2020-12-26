Водитель внедорожника получил травмы, когда на скорости заехал в кювет на севере Карелии

Серьезное ДТП произошло накануне в Лоухском районе Карелии на федеральной трассе "Кола", сообщили в ГИБДД республики.

В Лоухском районе на 1026 км федеральной трассы "Кола" 44-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. В момент ДТП водитель не был пристегнут ремнями безопасности, пояснили в ГИБДД.

Напомним, 24 декабря на трассе в Карелии произошло смертельное ДТП - в Костомукше погибли оба водителя, участвовавших в аварии.