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Водитель выиграл суд против МВД Карелии

Новости. Общество
08:45, 11 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Автомобилист обратился в суд с административным иском к МВД Карелии и выиграл дело, сообщается на сайте Прионежского районного суда.

Житель Прионежского района обратился в суд с административным иском к МВД Карелии об оспаривании решения об отказе в регистрации автомашины.

Исковые требования были мотивированы тем, что еще два года назад он приобрел на основании договора купли-продажи у гражданина поддержанный автомобиль, однако до настоящего времени он не может произвести регистрацию транспортного средства на свое имя, поскольку маркировка номера рамы и маркировочная табличка были изменены кустарным способом.

По данному факту органами МВД проводилась проверка, в том числе назначались экспертизы, в ходе которых было установлено, что, действительно, идентификационный номер на раме автомобиля частично утрачен в результате воздействия коррозии металла, а часть знаков нанесена методом клеймения, царапанием острым предметом. Последующей экспертизой также было установлено, что крепление заводской таблички с маркировочным обозначением идентификационного номера транспортного средства и номера кузова на автомобиле произведено при помощи саморезов, что не соответствует требованиям изготовителя, поскольку на предприятии-изготовителе указанная табличка закрепляется при помощи пластиковых клипс.

В ходе проведения проверки сотрудниками полиции неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), в последующем материал проверки неоднократно передавался для дополнительного изучения. В окончательном варианте в отношении жителя Прионежского района вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, Министерство внутренних дел по Республике Карелия отказало в регистрации транспортного средства на имя административного истца.

В ходе рассмотрения дела в суде проводилась судебная экспертиза, по результатам проведения которой эксперт пришел к выводу о возможности идентификации транспортного средства.

Учитывая наличие решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принимая во внимание, что маркировка на раме автомобиля частично утрачена в результате воздействия коррозии металла, а также, что имеющаяся маркировка автомобиля позволят идентифицировать транспортное средство, исходя из того, что в розыске автомобиль не значится, ранее транспортное средство уже состояло на регистрационном учете, отсутствуют факты незаконности приобретения истцом автомобиля и осуществления незаконных действий по уничтожению, подделке, удалению маркировки автомобиля, а обратного стороной административного ответчика не доказано, также как и не представлено административным органом доказательств несоответствия транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения, суд пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных требований, и признал незаконным решение. Также  суд возложил обязанность на Министерство внутренних дел по Карелии осуществить регистрацию спорного автомобиля на имя истца.

Решение суда не вступило в законную силу.

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