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Новости. Криминал
19:40, 17 Ноября 2019
фото: RU_CHP/https://vk.com/ru_chp

Водитель зарезал пешехода из-за конфликта на дороге (ВИДЕО)

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Водитель автомобиля в подмосковных Мытищах напал с ножом на пешехода-нарушителя и убил его ударом в шею. Камера запечатлела момент убийства.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей дорожный конфликт с летальным исходом, произошедший в минувшую субботу, 16 ноября, в подмосковных Мытищах, пишут "Вести.RU".

Судя по видео, мужчина попытался сократить путь и пересечь проезжую часть в неположенном месте. Он почти достиг противоположного тротуара, но траектория его движения пересеклась с траекторией автомобиля Volvo.

У пешехода возник конфликт с водителем кроссовера и последний нанес оппоненту ножевое ранение в шею. После этого пострадавший попытался преградить путь транспортному средству, но автомобилист "подвинул" его машиной, и скрылся.
Пострадавший – 43-летний мужчина, скончался, а его убийцу вскоре задержали сотрудники полиции. Как стало известно, им оказался 68-летний местный предприниматель.

Подозреваемый уже стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство", — об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по Московской области.

В Карелии недавно мужчина из мести перевернул автомобиль. Инцидент произошел после конфликта на дороге.

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