Водителей хотят пожизненно лишать прав за езду в пьяном виде

"Как человек, имеющий отношение к медицине, могу сказать, что лечение от алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата, если сам человек не захочет вылечиться. В итоге, может произойти срыв и пациент вновь начнет употреблять алкоголь или наркотические вещества", –сказал Леонов.

Вместе с тем, сенатор считает слишком мягким наказание для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, пишет издание "РИА Новости".



"Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз – на два года. А если уже третий раз – то пожизненно", – заявил сенатор.



Также нужно улучшить межведомственное взаимодействие, полагает он.



"Если гражданин проходит лечение в клинике от зависимости, автоматически сигнал должен поступать в ГИБДД, и его права должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья", – отметил законодатель.