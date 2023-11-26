Водителей Карелии предупредили об опасности

Автолюбителям посоветовали отказаться от управления, либо выбирать правильную скорость.
В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о надвигающейся на республику непогоде.
Ввиду надвигающегося на Карелию циклона в ГИБДД столицы республики обратились к автолюбителям с предупреждением об опасности.
В понедельник ветер начнет усиливаться вечером 27 ноября. В ночь на вторник ожидается сильный ветер с метелью — до 15-20 м/с. На дорогах начнут образовываться снежные заносы. В столице Карелии может выпасть от 18 до 23 см снега.
В ГИБДД призвали начинающих водителей отказаться от поездок. На дороге порекомендовали выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий, быть особенно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.
Кроме того, быть внимательными на дороге призвали и пешеходов.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание