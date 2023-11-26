Водителей Карелии предупредили об опасности

Автолюбителям посоветовали отказаться от управления, либо выбирать правильную скорость.

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о надвигающейся на республику непогоде.

Ввиду надвигающегося на Карелию циклона в ГИБДД столицы республики обратились к автолюбителям с предупреждением об опасности.

В понедельник ветер начнет усиливаться вечером 27 ноября. В ночь на вторник ожидается сильный ветер с метелью — до 15-20 м/с. На дорогах начнут образовываться снежные заносы. В столице Карелии может выпасть от 18 до 23 см снега.

В ГИБДД призвали начинающих водителей отказаться от поездок. На дороге порекомендовали выбирать скорость движения с учетом погодных и дорожных условий, быть особенно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.

Кроме того, быть внимательными на дороге призвали и пешеходов.