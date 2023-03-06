Водителей на дорогах Карелии 8 марта проверят на трезвость

В преддверии и во время праздника сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки на трезвость.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, для профилактики аварий на дорогах республики 7 и 8 марта будут проводиться рейды по отстранению от управления пьяных водителей.

Согласно статистике, с начала года инспекторы ГИБДД отстранили от управления более 300 пьяных водителей. Из них без малого 60 отказались от прохождения медосвидетельствования.

О всех фактах управления авто пьяными водителями автоинспекторы просят незамедлительно сообщать в полицию по телефонам: 102 или единый номер 112.