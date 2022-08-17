Сотрудники ГИБДД 20 августа выйдут на дороги Петрозаводска с алкотестером

В субботу в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в субботу, 20 августа, в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Всего за 7 месяцев 2022 года автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления 585 пьяных водителей. При этом 68 из них второй раз сели пьяными за руль.

В ГИБДД напомнили, что о фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.