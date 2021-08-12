Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

В воскресенье в столице Карелии пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Рейды пройдут сегодня, 15 августа, на территории всего города.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напоминают водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление авто подшофе предусмотрена уголовная ответственность.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой водитель при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, пьяные водители в Карелии за 7 месяцев отправили на тот свет трех человек и 47 покалечили.