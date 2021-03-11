Водителей Петрозаводска снова проверят на трезвость: полиция выйдет на дороги

Госавтоинспекция Петрозаводска 13 марта устроит традиционные массовые проверки водителей во время операции "Контроль трезвости".

Об этом говорится в сообщении на официальной странице ГИБДД Вконтакте.

"В целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись", - сообщили в Госавтоинспекции.

За 2 месяца текущего года на территории Петрозаводска было зарегистрировано 1 дорожно - транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, в котором 2 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 100 водителей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.