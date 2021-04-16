Водителей Петрозаводска снова ждут массовые проверки

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска в воскресенье проведут очередные рейды для проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

Инспекторы будут массово останавливать автомобили на улицах города.

Традиционно перед таким рейдами ГИБДД предупреждает, что для избежания конфликтных ситуаций и "предупреждения коррупционной составляющей" во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.