Водителей Петрозаводска в понедельник проверят на трезвость

Массовые проверки пройдут на дорогах столицы Карелии 13 марта, сообщили в Госавтоинспекции города.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 13 марта в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в ".

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ДПС используют персональные носимые видеорегистраторы, которые применяются при общении с водителями, при досмотре автомобилей, при составлении актов недостатков улично-дорожной сети и т.д. Полученные аудио- и видеозаписи, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

По данным Госавтоинспекции, за два месяца этого года в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 110 водителей с признаками опьянения. За это же время на территории города зарегистрировано четыре пьяных ДТП, в которых пять человек получили травмы.