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Водителей Петрозаводска в субботу ждет "Контроль трезвости"

Новости. Общество
16:17, 22 Января 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в столице Карелии, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

23 января ГИБДД города проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение их ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

По данным ГИБДД Петрозаводска, в 2020 году на территории города было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 16 человек получили травмы. За 12 месяцев автоинспекторы отстранили от управления 786 нетрезвых водителей.

Напомним, за год пьяные водители "убили" в Карелии 7 человек и 108 отправили в больницу.

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