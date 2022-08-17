Водителей Петрозаводска во вторник проверят на трезвость

На дорогах столицы Карелии 23 августа водителей вновь ждут массовые проверки.

Во вторник, 23 августа, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости», сообщили в Госавтоинспекции города.

В ГИБДД напомнили, в настоящее время автоинспекторы несут службу с использованием видеорегистраторов «Дозор-77», которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично — дорожной сети и т. д. Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

За 7 месяцев в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 585 нетрезвых водителей, 68 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Ранее сообщалось, в Карелии автоинспекторы достали из-за руля более 25 пьяных водителей за выходные.