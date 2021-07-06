Водителей предупредили об опасных дорожных ямах в новом квартале Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводские водители рискуют повредить свои автомобили на полностью разбитой дороге в одном из новых кварталов города.

Об этом написал в редакцию «Столицы на Онего» один из жителей столицы Карелии.

«Кратеры, в которых запросто можно оставить глушитель и оторвать подвеску. Дома новые, а дорога старая», — рассказал читатель.

По его словам, такую картину он увидел на улице Черняховского.

В подтверждение своих слов водитель прислал несколько красноречивых фотографий.

Тем временем администрация Петрозаводска в очередной раз отчиталась о ремонте городских дорог.

На Краснофлотской улице подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя покрытия магистрали. На протяжении всей улицы Попова выполняют замену бортового камня. Помимо проезжей части, здесь также отремонтируют прилегающие к ней тротуары. Завершающий этап работ развернулся на Сулажгорской улице – подрядчик обустраивает присыпные обочины после укладки асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, настоящее время ведётся приёмка улицы Пограничной и Пряжинского шоссе. Ранее специалисты приняли работы на улице «Правды».

Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них.