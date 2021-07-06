Реклама
Прислать новость
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
В Петрозаводске появится стрелковый центр 18
06.07.2021 12:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
Сегодня 06:40
Медведь пришел на похороны жителя Карелии (ФОТОФАКТ и ВИДЕО) 5
06.07.2021 13:10

Водителей предупредили об опасных дорожных ямах в новом квартале Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 07 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Петрозаводские водители рискуют повредить свои автомобили на полностью разбитой дороге в одном из новых кварталов города.

Об этом написал в редакцию «Столицы на Онего» один из жителей столицы Карелии.

«Кратеры, в которых запросто можно оставить глушитель и оторвать подвеску. Дома новые, а дорога старая», — рассказал читатель.

По его словам, такую картину он увидел на улице Черняховского.

В подтверждение своих слов водитель прислал несколько красноречивых фотографий.

Тем временем администрация Петрозаводска в очередной раз отчиталась о ремонте городских дорог.

На Краснофлотской улице подрядчик приступил к устройству выравнивающего слоя покрытия магистрали. На протяжении всей улицы Попова выполняют замену бортового камня. Помимо проезжей части, здесь также отремонтируют прилегающие к ней тротуары. Завершающий этап работ развернулся на Сулажгорской улице – подрядчик обустраивает присыпные обочины после укладки асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, настоящее время ведётся приёмка улицы Пограничной и Пряжинского шоссе. Ранее специалисты приняли работы на улице «Правды».

 Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска подрядчик отремонтирует 29 улиц и тротуары на семи из них. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Интеллигент
2021-07-07 10:55:54
Может вообще дороги не делать? Всё равно не умеют,а деньги пилят! Таблички " Опасно ездить" наставить, дешевле будет!?!
бюджет
2021-07-07 10:07:39
А на прямую успели сообщить прорабу?
нетюлень
2021-07-07 09:37:10
Показана, скорее всего, Старая Кукковка и последствия торопливой хищнической застройки. У которой есть ФИО, но до их обнародования не каждый дотянет...
На Сулажгорской - сделайте уже полноценный тротуар! А то за рулём на этой узкой кривой улочке не знаешь, как разминуться и с пешеходом, и со встречной машиной!
Off
2021-07-07 08:48:02
Эстетика едреней...
кир
2021-07-07 08:43:49
Какая цивилизация, такие и дороги, - философски заметил кот.
нетюлень
2021-07-07 09:36:10
кир, уникальная цивилизация с уникальной(уфф) духовностью - или вы снова оглядываетесь на злочинных финнов?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»