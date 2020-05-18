Водителей предупредили об ухудшении погодных условий в Карелии

Погода ухудшится преимущественно по северным и центральным районам республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

Синоптики 18-20 мая обещают прохладную погоду: заморозки до -6 градусов, порывы ветра до 15 м/с, мокрый снег.

Такие погодные условия могут стать причиной ухудшения дорожной обстановки.



Водителям важно помнить, выезд на открытые участки, а также выполнение поворотов и других маневров при штормовом ветре (внезапных порывах) на влажной дороге может создать серьезную опасность даже для многотонных автомобилей.



Госавтоинспекция Карелии рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, не выполнять резких маневров, быть предельно осторожными при встречном разъезде, сохранять устойчивость транспортного средства и не создать своими действиями аварийно опасных ситуаций.