Водителей предупреждают об ограничении скорости на трассе «Кола»

Изменения в проект организации дорожного движения на трассе «Кола» в Мурманской области внесены для повышения уровня безопасности.

По сообщению Упрдор «Кола», на пятом километре автодороги Р-21 «Кола» — подъезд к Североморску (направление от Североморска) с 80 км/ч до 70 км/ч. понижено действующее ограничение максимальной скорости движения. Это предусмотрено установленными на этом участке дорожными знаками.

В Упрдор «Кола» просят водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.