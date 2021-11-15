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Водителей предупреждают об ограничении скорости на трассе «Кола»

Новости. Общество
18:20, 20 Декабря 2021
фото: © пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола»

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Изменения в проект организации дорожного движения на трассе «Кола» в Мурманской области внесены для повышения уровня безопасности.

По сообщению Упрдор «Кола», на пятом километре автодороги Р-21 «Кола» — подъезд к Североморску (направление от Североморска) с 80 км/ч до 70 км/ч. понижено действующее ограничение максимальной скорости движения. Это предусмотрено установленными на этом участке дорожными знаками.

В Упрдор «Кола» просят водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

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