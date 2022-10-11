Водителей просят притормозить на аварийном мосту в Прионежье Карелии

Во время капремонта моста через реку Деревянка в Прионежском районе для автомобилистов введены ограничения по скорости и дистанции между автомобилями.

На время выполнения капитального ремонта моста через реку Деревянка в селе Деревянное проезд по нему организован в поочередном режиме со скоростью не более 20 км/ч. Помимо этого для безопасности всех участников движения предусмотрена минимально-допустимая дистанция между транспортными средствами — 30 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Кола».

В Управлении напомнили, по проекту капремонта предусмотрен поэтапный демонтаж существующего мостового сооружения, с временным пропуском транспорта по одной стороне. Специалисты заменят опоры и смонтируют сталежелезобетонное пролетное строение. Общая длина обновляемого моста более 27, ширина – более 13 метров.

Ранее сообщалось, капремонт разваливающегося моста через реку Деревянка планируют завершить в ноябре 2023 году.