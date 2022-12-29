Водителей, разговаривающих по телефону за рулем, массово отлавливают в Карелии

Более 1,7 тыс. водителей в Карелии привлечены к административной ответственности за пользование телефонами во время движения за 11 месяцев 2022 года.
Об этом сообщили в ГИБДД.
Наказание понесли те водители, которые разговаривали по телефону без системы Hands Free.
Размер каждого штрафа составил 1,5 тыс. рублей.
«Отвлекаясь на телефон, водитель теряет контроль над дорогой, проезжая десятки и даже сотни метров „вслепую“. Это расстояние и секунды могут быть смертельными, как для самого водителя, так и для тех, кто может встретиться на его пути», — пояснили в ГИБДД.
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