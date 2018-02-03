Водителей разозлил неработающий светофор в Петрозаводске

Выключенный светофор на перекрестке Гоголя - Красноармейская разозлил автомобилистов столицы Карелии.

"Светофор не работает, регулировщика нет, выезд на перекресток затруднен. Зла не хватает", - рассказал "Столице на Онего" один из автолюбителей.

Ранее сообщалось, что 3 февраля на перекрестке заработает новый светофор с дополнительной секцией. Новая зеленая "стрелка" позволит водителям, двигающимся снизу улицы Гоголя, быстрее поворачивать налево, в сторону Комсомольского проспекта.