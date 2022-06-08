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Водителей собираются досрочно лишать прав при ухудшении здоровья

Новости. Общество
16:11, 27 Июня 2022
фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому ГИБДД сможет лишать водителей прав в случае ухудшения состояния здоровья раньше, чем наступит время очередного медиосвидетельствования.

Как сообщают «Известия», законопроект затрагивает проблему лишения прав водителей с медицинскими противопоказаниями или ограничениями, о которых не знает ГИБДД. Чаще всего люди в таком случае продолжают водить автомобиль. Канал передачи информации будет организован с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ): данные об обнаружении противопоказаний или ограничений у водителей, которые выявят во время медосмотров, освидетельствований или оказания медицинской помощи, будут передаваться в органы внутренних дел.

Будет изменен подход к системе прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Работать это будет следующим образом. Водитель приходит на медицинский осмотр либо получает медицинскую помощь, и у него обнаруживают заболевание или состояние, при котором нельзя водить автомобиль. Информация поступает в федеральный реестр, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Водителя направляют на медосвидетельствование. Если врачи подтверждают диагноз, несовместимый с вождением, то предыдущее медицинское заключение аннулируют и вместо него выдают новое, которое через СМЭВ поступает в ГИБДД. Ранее выданное заключение автоматически аннулируют, если водитель не явится на медосвидетельствование.

Когда информация поступает в ГИБДД, права признаются недействительными.

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