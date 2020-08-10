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Водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

Новости. Общество
20:41, 10 Августа 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС, архив
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Рейд пройдет во вторник, 11 августа, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" пройдет в Петрозаводске 11 августа.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция напоминает: всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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кир
2020-08-10 21:16:58
Пофиг. Это их работа. Никто туда насильно не тянул.
Гость
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