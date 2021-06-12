Водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки правил перевозки детей

В рамках рейда "Юный пассажир" в Петрозаводске 13 июня будут проводиться массовые проверки водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в воскресенье, 13 июня массовую проверку по соблюдению водителями в Петрозаводске правил перевозки юных пассажиров.



Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении - только с использованием детских удерживающих устройств.



Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что скрытые патрули ГИБДД будут снимать разговоры водителей по телефону.