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Водителей-волонтеров ищут в Приладожье Карелии для подвоза врачей к пациентам

Новости. Общество
07:50, 10 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В Лахденпохья собирают штат водителей с личным транспортом для того, чтобы возить врачей к пациентам.

Помощь автоволонтеров особенно необходима жителям Лахденпохского района, проживающим в отдаленных поселках и медикам в период обострения сезонных заболеваний, сообщается в паблике "Единая Россия – Лахденпохья".

"Для того, чтобы стать автоволонтером, нужно отправить сообщение на страницу "ВКонтакте" серетарю Лахденпохского местного отделения партии "Единая Россия" или СМС на номер +79212220777 с указанием ФИО, даты рождения и номера автомобиля. Расходы на топливо компенсируем", - пишут в паблике.

Ранее железнодорожная больница Петрозаводска просила добровольцев возить на своих авто врачей из отдаленных микрорайонов города на работу.

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