Водители автобусов в Петрозаводске перевозили пассажиров с нарушениями правил

В ходе рейда «Безопасный автобус» в Петрозаводске сотрудники ГИБДД выявили нарушения.
В Петрозаводске проходят рейды «Безопасный автобус». Как сообщили в ГИБДД города, автоинспекторы массово проверяют автобусы на конечных остановках и маршрутах движения.
На железнодорожном вокзале сотрудники ДПС выявили два нарушения ПДД: у одного водителя отсутствовали регистрационные документы на транспортное средство, у второго - установлены дополнительные световые приборы.
В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях.
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