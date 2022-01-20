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Водители автобусов в Петрозаводске перевозили пассажиров с нарушениями правил

Новости. Общество
08:05, 21 Января 2022
фото: ГИБДД Петрозаводска

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В ходе рейда «Безопасный автобус» в Петрозаводске сотрудники ГИБДД выявили нарушения.

В Петрозаводске проходят рейды «Безопасный автобус». Как сообщили в ГИБДД города, автоинспекторы массово проверяют автобусы на конечных остановках и маршрутах движения.

На железнодорожном вокзале сотрудники ДПС выявили два нарушения ПДД: у одного водителя отсутствовали регистрационные документы на транспортное средство, у второго - установлены дополнительные световые приборы.

В отношении нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях.

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