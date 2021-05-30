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Водители Карельского филиала прошли инструктаж «Внимание, дети!»

Новости. Общество
14:05, 31 Мая 2021
фото: © «Россети Северо-Запада»

В преддверии каникул в филиале «Россети Северо-Запада» обращают внимание водительского состава на изменение дорожной ситуации.

Летом на дорогах увеличивается количество детей. Хорошая погода и свободное время манят на улицу. Мальчишки и девчонки достают велосипеды и становятся равноправными участниками дорожного движения. В связи с этим энергетики прошли дополнительное обучение по повышению внимания при проезде населенных пунктов.

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Кроме того, Карельский филиал принял участие в детском празднике «Мой друг — велосипед», организованном Госавтоинспекцией Петрозаводска и Благотворительным фондом «Открытые возможности». Посоветовали ребятам соблюдать правила дорожного движения, носить защитные средства и выбирать для игр и прогулок места подальше от энергообъектов.

Чтобы мероприятие прошло веселее, энергетики  подготовили памятные подарки для юных велосипедистов.

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